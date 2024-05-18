Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları

Atama ve görevden alma kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:07
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre Angola Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Mustafa Çelik atandı.

AİLE BAKANLIĞI KADIN STATÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem Kurt, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Özge Aydiş Toy atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Davulcu ve Ersin Dilber atandı


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