Erdoğan duyurdu: Çiftçi ve üretici kredilerinde limitler artırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küçük ekipman kredisi 250 bin TL’ye çıkıyor. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri amacıyla verilen kredinin limitini 400 bin TL’den 600 bin TL’ye getiriyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:36
Erdoğan duyurdu: Çiftçi ve üretici kredilerinde limitler artırıldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Tarımsal destekleme kredilerine yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, çiftçilere ve hayvan üreticilerine verilen kredilerin tutarlarında artış yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, yeni kredi tutarlarına yönelik şu bilgileri verdi: 

"Tarım kredilerinin toplamı 480 milyar TL’yi aştı. 

Hibe desteği esas proje limitini 7’den 14 milyon TL’ye yükselttik. 5 milyar TL hibe desteği sağlayacağımız hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı açıklayacak. Yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.

Ziraat Bankası yeni tarımsal kredi uygulamalarını da ay başında paylaştı. Organize tarım bölgesi yatırımı yapacak üreticilerimize ilk defa ilave faiz indirimi uygulanacak.

Küçük ekipman kredisi 250 bin TL’ye çıkıyor. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri amacıyla verilen kredinin limitini 400 bin TL’den 600 bin TL’ye getiriyoruz. Büyükbaş için 1,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz.

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5’ten 2,5 milyon TL’ye artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisinin de aynı şekilde 2,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz."

 


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