Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gliserol' ithalatına gözetim uygulanacak
Kimyasal bir madde olan "gliserol" ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek. Gözetim belgesinin geçerlilik süresi 6 ay olacak
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle "Gliserol" başlıklı eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 doların altında olan gliserol ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek. Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.
30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE
Gözetim belgesinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
GLİSEROL NEDIR?
Gliserol (gliserin) sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirli olmayan bir sıvıdır. Su ve etanol ile karışır; asetonda çözünür. Tıbbi gliserin diyabet hastalığında şeker olarak kullanılır.
GLİSEROL KULLANIM ALANLARI
Oral, topikal, iv, rektal olarak kullanılabilir. Kafa içi basıncı azaltmak amacıyla iv kullanılabilir. Göz içi basıncını azaltmak için kullanılabilir. Kişisel bakım, kozmetik ürünlerinde nemlendirici olarak kullanılmaktadır.
Laksatif özelliği vardır, suppozituar formda kullanılabilir. Dondurulmuş eritrosit süspansiyonu hazırlanmasında, eritrositler genellikle gliserol solüsyonu içinde -65 -80 C de dondurulurlar.
Tablet formundaki ilaçların hazırlanmasında tablet tutucu olarak kullanılabilir. Elektronik sigaralarda buhar oluşturmak için kullanmaktadır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- AYM hükmünü az önce açıkladı!
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti
- AB'nin ambargosu Rus petrolünün rotasını değiştiriyor
- AKP'den altılı masaya yanıt
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’