Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gliserol' ithalatına gözetim uygulanacak

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:03

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:59

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle "Gliserol" başlıklı eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 doların altında olan gliserol ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek. Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Gözetim belgesinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

GLİSEROL NEDIR?

Gliserol (gliserin) sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirli olmayan bir sıvıdır. Su ve etanol ile karışır; asetonda çözünür. Tıbbi gliserin diyabet hastalığında şeker olarak kullanılır.

GLİSEROL KULLANIM ALANLARI

Oral, topikal, iv, rektal olarak kullanılabilir. Kafa içi basıncı azaltmak amacıyla iv kullanılabilir. Göz içi basıncını azaltmak için kullanılabilir. Kişisel bakım, kozmetik ürünlerinde nemlendirici olarak kullanılmaktadır.

Laksatif özelliği vardır, suppozituar formda kullanılabilir. Dondurulmuş eritrosit süspansiyonu hazırlanmasında, eritrositler genellikle gliserol solüsyonu içinde -65 -80 C de dondurulurlar.

Tablet formundaki ilaçların hazırlanmasında tablet tutucu olarak kullanılabilir. Elektronik sigaralarda buhar oluşturmak için kullanmaktadır.