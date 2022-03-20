Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz koruma memurlarının maaşlarına zam yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile infaz koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı verilmesi ile maaşlarında 560 lira artış olacağı bildirildi.
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 olmak üzere toplam bin tane infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanabilecek.
İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasına imkan tanınması nedeniyle tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16.359 infaz koruma memurunun maaşlarında 560 lira artış olması bekleniyor.
Karar ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanabilecek.
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