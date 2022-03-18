Rihanna: 'Psikopat bir anne olacağım'
Hamile olduğunu geçen ay açıklayan ve son dönemde sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Rihanna, "psikopat bir anne" olacağını söyledi. Barbadoslu şarkıcı, önceki açıklamasında da "Hamile pantolonu, hamile elbisesi veya toplumun dayattığı herhangi bir şeyi satın almayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iki gün önce yayımlanan röportajında hamileliğine dair konuştu. Barbadoslu yıldız, anneliğinin The Real Housewives of New Jersey’deki Teresa Giudice’a benzeyeceğinin altını çizdi:
"Teresa, çocuklarına sorumsuzca davranmıyor. Çocukları söz konusu olduğunda seni mahveder. Bu bana kendimi hatırlatıyor çünkü böyle bir anne olacağımı, bu konuda psikopat olacağımı hissediyorum. Çocuklarım hakkında konuşursan her şey biter."
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ABD’li rapçi A$AP Rocky’yle ilk bebeğini bekleyen 34 yaşındaki yıldız, kendisine mümkün olduğunca fazla uyumasının tavsiye edildiğini ifade etti:
"Çünkü ileride fazla uyuyamayacağım."
'TOPLUMUN DAYATTIĞI HERHANGİ BİR ŞEYİ SATIN ALMAYACAĞIM'
Hamilelik sürecinde giydiği kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Barbadoslu şarkıcı, 13 Mart’ta yayımlanan bir açıklamasında da hamile kıyafetleri satın almayacağını söylemişti:
"Hamile pantolonu, hamile elbisesi veya toplumun dayattığı herhangi bir şeyi satın almayacağım."
"Geçmişte kadınların hamilelikte giydiklerini gördüğümde bunun tek yol olduğunu düşünürdüm" diyen Rihanna, kendisine yeni fikirlerle farklı bir yol çizdiğini belirtmişti.
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