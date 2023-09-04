Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek. Söz konusu ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:22
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak
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Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.


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Kıyı emniyeti genel müdürlüğü Resmi Gazete

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