İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası: Kıyı Emniyeti müdahale etti
İstanbul Boğazı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan gemi Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarıldı.
Mısır'dan hareket eden 228 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi, 11 Kasım Cuma günü saat 03.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Romanya'ya gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yaklaştığı sırada gemide makine arızası meydana geldi.
Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısına hemen karşılık veren ekipler Kurtarma 11 ve Nazımtur römorkörünü olay yerine yönlendirdi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede arızalı gemiye ulaşan ekipler yük gemisini sürüklenmesine karşı önlem aldı. Arızalı gemi daha sonra römorkörler yardımıyla Türkeli'de güvenli bölgeye demirletildi.
Yaşanan gemi arızasında Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesiyle İstanbul Boğazı'ndan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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