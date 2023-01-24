Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti 16 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 16 deniz trafik operatörü alınacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 16 daimi işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.
İlanda son başvuru tarihi 30 Ocak olarak belirtildi. İşçiler, deniz trafik operatörü olarak görev alacak.
Nihai listelerin ulaşmasını takiben İŞKUR tarafından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL İLAN EDİLECEK?
Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.
Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sayfasının "Haberler ve Duyurular" (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
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