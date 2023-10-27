Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası’ndan kredi hamlesi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:18

Güncelleme: 27.10.2023 - 09:18

Merkez Bankası (TCMB) standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefinin gerçek kişiler için yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltileceğini açıkladı.

Değişiklikler bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ve basın açıklaması ile duyuruldu. TCMB teknik ayrıntıların takip eden düzenlemelerde yer alacağını belirtti.

TCMB, bankalarca kullandırılan TL cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 menkul kıymet tesisi uygulamasına son verdi. Son verilen bir diğer uygulama, harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olan krediler oldu. Böylelikle TCMB fatura karşılığı kredi uygulamalarına da son vermiş oldu.

TCMB ayrıca bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden yüzde 30 menkul kıymet tesisi uygulamasına da son verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek" dedi.

Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2.7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da kaldırıldı.

Sadeleşme kapsamında bankaların TL ticari kredilere referans oranın 1.8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının da kaldırılacağı açıklandı.

TCMB açıklamasında, "Yatırım malı ithalatının net ihracatçılık şartından hariç tutulmasıyla ihracat kredilerine erişimin kolaylaşmasına katkı sağlanacaktır" denildi. Banka kısa süre önce reeskont kredilerinde de benzer bir düzenlemeye gitmişti.

İKİ MADDE DÜZENLEMEDEN ÇIKARILDI

Dövizden dönüşen kur korumalı hesapların yenilenmesi ve TL'ye geçişi ile TL payının artırılmasına ilişkin maddeler menkul kıymet düzenlemesinden çıkarıldı.

TCMB yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında döviz dönüşümlü kur korumalı hesapların yenilenmesi ve TL geçişi ile TL payının artırılmasına yönelik değişiklikler yapılacağını da açıkladı. Buna göre TL'ye geçiş oranı yüzde 10'dan fazla olan bankaların hedefi aşan kısmı yenileme hedefine sayılacak.

Merkez Bankası dün, tahminlere paralel 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltirken seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyici adımlarla devam edeceğini açıklamıştı.

Para Politikası Kurulu metninde, "Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, TL mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir" mesajı verilmişti.

'AMAÇ TL’Yİ ÖZENDİRMEK, KREDİYİ KOLAYLAŞTIRMAK'

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, bu sabah Merkez’in bu kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek.”