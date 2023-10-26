Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35'e yükseltmesinin ardından kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 35'e yükseltti.
Faiz kararı sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16’ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi.
Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16’dan yüzde 3,61’e (yıllık bileşik yüzde 54) yükseldi.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE ÜST SINIR BELLİ OLDU
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükseldi.
İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi.
70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.
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