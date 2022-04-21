Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt ve krema için yeni karar
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.
Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.
Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:
Patates
Domates
Kuru soğan
Kuru sarmısak
Hıyarlar, kornişonlar
Patlıcan
Fasulye
Sivri biber
Zeytinler
Adi fasulye
Kırmızı mercimek
Portakal
Mandarin
Limon
Karpuzlar
Elma
Zeytinyağı
Tavuk eti
Yumurta
Tereyağı
Süt ve krema
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