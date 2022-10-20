Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarımda mazot ve gübre destekleri belli oldu

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:33

Tarımsal üretimde 2022 yılında uygulanacak mazot ve gübre destekleri ile 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum destek miktarları belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla bitkisel üretimin dışında ayrıca hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve tarımsal Ar-Ge'ye yönelik destek miktarları da tespit edildi.

Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, aspir için 97 TL, kolza (kanola) için 109 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 84 TL, kütlü pamuk ve çeltik için 271 TL, patates ve soya için 146 TL, yağlık ayçiçeği için 109 TL yem bitkileri için 115 TL, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 TL ve nadasa bırakılan üretim alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 TL ödenecek.

Karar kapsamında bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilecek destek miktarları da belirlendi. Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen oranlarda, iyi tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda yapılacak.

Bu yıl dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 170 TL, katı organik- argomineral gübre desteği 20 TL, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 TL olarak uygulanacak.

2023 TOHUM DESTEKLERİ

Karar kapsamında 2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği ürün gruplarına göre dekar başına 8 TL ile 200 TL arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Hayvansal üretimin desteklenmesi çerçevesinde yem bitkileri yetiştiricilerine yılık olarak dekar başına 40 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda destek sağlanacak. Kararla ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile su ürünleri üretimine yönelik destekler de belirlendi.

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım desteği kapsamında 2021 yılında kayıt altına alınan 6 bin işletme için işletme başına 600 TL ödenmesi öngörülüyor. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Karar, bu yılbaşından geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.