Fasulye üreticisi: 'Mazot çok pahalı, işin içinden çıkılacak gibi değil'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:10

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’nin Havsa İlçesine bağlı Arpaç köyünde fasulye üreticiyle bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, üreticilerle birlikte hasat yaptı.

Gaytancıoğlu, fasulyenin neden ithal edildiğini sorarak, "Eskiden yoksulun yemeğiydi, kuru fasulye. Şimdi zengin aileler dahi ulaşamıyor. Niye ithalat yapıyoruz? Dekara verimliliğin çok yüksek, iş gücünü çok iyi kullanıyor. Politikayı geliştiremiyoruz. Arjantin’den, Kazakistan’dan, Çin’den her yerden ithalat yapıyoruz. Biz de diyoruz ki, ‘Biz kendi fasulyemizi kendimiz üretelim.’ O nedenle çiftçimize ne kadar destek versek azdır" dedi.

"BİR YILDA 17-18 SULAMA YAPILIYOR"

Fasulye üreticisi Tunay Aslan girdi maliyetlerinin arttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Fasulyeyi bu yıl 7 dönüm ektik. Her yıl 7-10 dönüm ektiğimiz oluyor. Ama bu yıl ekim biraz ağırlaştı. Verimler güzel fakat satışlar kısıtlı oluyor. Bu yetiştirdiğimiz 40 yıllık bir fasulye çeşidi. Bu yıl 50-60 lira arası bir fiyat düşünüyoruz. Köyde bütün arkadaşlarımız fasulye çıkarmaya başladı. 50-60 lirası arası bir rakam düşünüyoruz. Daha ortalama bir rakam koymadık ama uygun bir rakam birkaç gün içinde konulacaktır. Geçen yıl 25 liradan sattık. Ama fasulye maliyeti yüksek bir ürün. 3-4 günde bir yılda 17-18 sulama yapılıyor. Alt, üst gübresi var. Söküm işçiliği var. Makine saat başı çıkarıyor. Yevmiyeci 200 lirayla çalışıyor. Evde kadınlar ayıklıyorlar. El emeği tamamen ondan sonra kurutmaya geçiriyoruz. Kuruttuktan sonra halka satışa çıkarıyoruz. Başka türlü olmuyor."