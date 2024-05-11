Resmi Gazete'de yayımlandı: TL ile sözleşmelere fiyat farkı imkanı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sanayi iş birliği projelerinde yapım işleriyle ilgili TL üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:30
Resmi Gazete'de yayımlandı: TL ile sözleşmelere fiyat farkı imkanı
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Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.


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