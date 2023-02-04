Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurtdışından gelen ilaçlara "takip"

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yurtdışından getirilen ilaçların İlaç Takip Sistemi'ne kaydedilmesi zorunlu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:28
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurtdışından gelen ilaçlara
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Yurtdışı ilaçlar artık zorunlu olarak İlaç Takip Sistemi'ne kaydedilecek. 

Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan düzenlemeyle, yurtdışından hasta bazlı reçeteli temin edilen ilaçlar da İlaç Takip Sistemi'ne kaydedilerek karekodla takip edilecek.

Ayrıca yönetmelik kapsamında yurtdışından tedarik edilen ilaçlar için Türkiye'de yerleşik temsilci bulunması zorunlu tutuldu.

Yurtdışı ilaç tedarikçileri, ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla temsilci olabilecek.


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