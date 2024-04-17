Restoran ve kafelerde fiyat listesi denetimi

Ticaret Bakanlığı yetkilileri Ankara'da restoran ve kafelerde fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:51
Restoran ve kafelerde fiyat listesi denetimi
Abone Ol google-news

Ankara'da Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından restoran ve kafe menülerindeki servis ücretleri, fiyat tarifeleri ile ilgili denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nca, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulması düzenlemesine ilişkin denetim yapıldı. Denetim Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret İl Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak yürütüldü. Ankara'daki denetim, Ticaret İl Müdürü Elif Tan gözetiminde gerçekleştirildi. Ekipler, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki işletmelerde denetim yaptı.

İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat ve tarife listesiyle ilgili bir denetim gerçekleştirdik. Ayrıca lokanta ve restoranda servis ücreti alınıyorsa, bu ücretin fiyat ve tarife listesinde veya menüde gösterilip gösterilmediğini kontrol ettik. Şimdi denetime tabi tuttuğumuz bu restoranda herhangi aykırı bir durum görmedik. Denetimlerimiz farklı işletmelerde devam edecek" dedi.Denetimlerin sonuçlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı bildirildi. 


Ticaret Bakanlığı haberleri Ankara haberleri denetim haberleri

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi şubatta arttı

TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi şubatta arttı
İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama

İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama
TÜİK: Ticaret satış hacmi şubatta arttı

TÜİK: Ticaret satış hacmi şubatta arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yine 'tasarruf' dedi

Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
Ruhi Çenet yine hacklendi!

Ruhi Çenet yine hacklendi!
AKP kulisinden flaş iddialar: Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?

AKP kulisinden flaş iddialar: Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da 16 Nisan’da eleme adayı kim oldu?

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da 16 Nisan’da eleme adayı kim oldu?
Şimşek ve Erdoğan gerilimi tırmandı: 'İpler kopma noktasına geldi'

Şimşek ve Erdoğan gerilimi tırmandı: 'İpler kopma noktasına geldi'
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?
Erdoğan yine 'tasarruf' dedi

Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
Asker kaçağı Mükremin Gezgin evlilik teklifi aldı!

Asker kaçağı Mükremin Gezgin evlilik teklifi aldı!