Restoran ve kafelerde fiyat listesi denetimi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:51

Ankara'da Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından restoran ve kafe menülerindeki servis ücretleri, fiyat tarifeleri ile ilgili denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nca, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulması düzenlemesine ilişkin denetim yapıldı. Denetim Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret İl Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak yürütüldü. Ankara'daki denetim, Ticaret İl Müdürü Elif Tan gözetiminde gerçekleştirildi. Ekipler, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki işletmelerde denetim yaptı.

İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimin ardından yaptığı açıklamada, "Restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat ve tarife listesiyle ilgili bir denetim gerçekleştirdik. Ayrıca lokanta ve restoranda servis ücreti alınıyorsa, bu ücretin fiyat ve tarife listesinde veya menüde gösterilip gösterilmediğini kontrol ettik. Şimdi denetime tabi tuttuğumuz bu restoranda herhangi aykırı bir durum görmedik. Denetimlerimiz farklı işletmelerde devam edecek" dedi.Denetimlerin sonuçlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı bildirildi.