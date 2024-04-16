TÜİK: Ticaret satış hacmi şubatta arttı

Ticaret satış hacmi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:23
TÜİK: Ticaret satış hacmi şubatta arttı
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TÜİK'e göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.


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