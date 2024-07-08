Restoranlara indirim çağrısı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlara yüzde 10 indirim çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 14:00
Restoranlara indirim çağrısı
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TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaretin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıya TÜRES üyeleri ve sektörümüzün destek vermesi, sektörü tekrar hareketlendirecek ve vatandaşlara da olumlu yansıyacaktır."

Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir şekilde destek vereceklerini vurgulayarak, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını bildirdi.


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