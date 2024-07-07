Ticaret Bakanı Bolat'tan skandal açıklama: Afganlar giderse hayvancılık biter

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki Afgan kaçakların gitmelerinin hayvancılığı bitireceğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 19:58
Ticaret Bakanı Bolat'tan skandal açıklama: Afganlar giderse hayvancılık biter
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Türkiye'de iktidarın sığınmacı politikalarına yönelik tepkiler büyürken, skandal bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, Türkiye'deki Afganların gitmeleri durumunda hayvancılığın biteceğini savundu.

Bolat, Sabah'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz.


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