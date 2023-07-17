Reuters anketi belli oldu: Faiz ne kadar artırılacak?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 18:09

Güncelleme: 17.07.2023 - 18:31

Merkez Bankası'nın (TCMB), Haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Haziran'daki faiz artışı yıllardır AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sürdürülen, büyüme ve yatırımları, negatif reel faiz ile desteklemeyi amaçlayan politikalardan vazgeçildiğinin en önemli işareti olarak algılanmıştı.

“YÜZDE 20’DEN DAHA AZI…”

Ancak bu sert faiz artışı bile beklentilerin altında kaldı. BlueBay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash, Temmuz PPK toplantısı hakkında ise, "Politika faizini yüzde 20'ye yükseltecek bir adımdan daha azı bir hayal kırıklığı ve Şimşek ile Erkan'ın yapabileceklerini Erdoğan'ın kısıtladığının bir işareti olarak görülecektir" dedi.

Ekonomi yönetimi ise parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, süreci kademeli yöneteceklerine dikkat çekiyor. Düşük faiz politikalarının sebep olduğu kur krizi ve ardından TL'deki süren değer kaybının etkisiyle enflasyon Ekim 2022'de 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51 seviyesine yükselmişti.

Haziran ayında yüzde 38.21 seviyesinde gerileyen enflasyonun, sonraki aylarda yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. TL'de Haziran'daki yüzde 20 değer kaybı ve vergi artışları nedeniyle TÜFE tahminleri yukarı revize ediliyor. Ekonomistler Temmuz için aylık çift haneli TÜFE beklerken yıl sonu tahminlerini de yüzde 50'den yüzde 60’a, belki de üzerine doğru revizyonun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yapılan zamların ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB'nin faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak.

FAİZ ARTIŞINA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 24 ile yüzde 35 bandında yer alıyor.

Erdoğan'ın yakın zamana kadar uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8.5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervlerden satış yapıyordu.

Seçim öncesine kadar uygulanan düşük faiz ve rezervlerin satışları TL'yi desteklese de değer kayıplarını durduramadı. Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinden sonra politikalardaki değişikliklerle rezervin TL'nin değerini belirlemek için kullanımı bırakıldı. Döviz politikalarında "daha şeffaf" politikalara doğru giden adımlar atıldı.

Bunu sonucu ise TCMB'nin net uluslararası rezervleri 7 Temmuz itibariyle 13.17 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. TCMB net rezervlerinin 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen beş haftada 18.9 milyar dolar toparlandı.

TCMB, faiz kararının Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.