Yeni PPK’de verilecek karara ilişkin ilk kulis: Faiz ne kadar artırılacak?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:08

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:09

Gazete Pencere’den Nuray Babacan'ın ‘Erdoğan da sıkıştı, Şimşek de’ başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘ikna turlarının’ sürdüğü ifade ediliyor.

Bu toplantıların ‘güllük gülistanlık’ geçmediğini yazan Babacan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Brifinglerde, ana hedefin reel faizlerin düşürülmesi olduğu, buna bağlı olarak risk priminin düşürülmesi için eski politikalardan farklı adımların atılacağı anlatıldı. Faizlerin artırılmasının, alınan kredinin geri ödenmemesi anlamına gelen CDS primlerini düşüreceği dile getirildi.

“FAİZ ARTIŞI DENGELİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanın genellikle sessizce dinlemeyi tercih ettiği bu toplantılarda, son PPK toplantısında ekonomi çevrelerinin yetersiz bulduğu faiz düzenlemesinden hoşlanmadığını dile getirdiğini de öğrendik. Hatta, “Benim lafımı yere düşürüyorsunuz” tepkisi gösterdiği anlatılıyor. Ancak ekonomi yönetiminin pek geri kalmadığı, faiz artışının beklentilerin altında kaldığını, dengeli şekilde bu artışların devam edeceğini anlattığı belirtiliyor.

“ERDOĞAN’IN DANIŞMANLARI YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNE KARŞI”

Yani anlayacağınız, Cumhurbaşkanını ikna etme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı yeni öneriler için “Bunu bir de danışmanlarımla konuşayım” demesinin yeni ekonomi yönetiminin hoşuna gitmediğini de ekleyelim. Zira biliniyor ki bir süreden beri devre dışı kalan ekonomi danışmanları hem Şimşek’e hem de yeni yönetime karşı.

“SADECE ERDOĞAN DEĞİL, ŞİMŞEK DE SIKIŞIYOR”

Bu nedenle daha dengeli, kademeli bir faiz politikası ve esnek adımlar atılacak. Bakan Şimşek, ekonomi alanında daha net önlemler alınmasından yana, her şeyin kitabına göre yapılmasını istiyor. Siyaset ve hayatın gerçekleri öyle değil. Önce emekliye refah payı, ardından Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarının ısrar ettiği yeni emekli düzenlemesiyle ilgili verilmesi gereken karar, tam da böyle bir konu. Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkışıyor. Seçim nedeniyle çok fazla radikal adımlar atılamayacak anlaşılan.

“BEKLENEN BATILI SERMAYE GİRİŞ YAPMADI”

Bu nedenle, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak ama kimse 20 puanı geçmesini beklemiyor. Bu rakam önemli; çünkü beklenen Batılı sermaye Türkiye’ye giriş yapmadı. Hâlâ uzaktan izliyorlar. Bizim gördüğümüz görüş ayrılıklarını ve ekonomik dengesizlikleri onlar da görüyor. İşte o yüzden Erdoğan’ın hızlı dış politika manevralarının altında ‘ekonomik öncelikler’ yatıyor.

Bir anda AB üyeliğini bu kadar sever olmasının, sert sözler söylediği Yunanistan yönetimiyle kol kola girmesinin, ABD ile hiçbir sorun yokmuş gibi yapılmasının, İsveç’in NATO üyeliğine iki gün önceki sert eleştirileri o yapmamış gibi kucak açılmasının ve iktidar medyasında yayılan bayram havasının tek nedeni bu. Batık durumda olan ekonomi…”

HAZİRAN’DA 650 BAZ PUAN ARTIRILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puan faiz artırımına gitti.

Banka böylelikle politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti. TCMB, Mart 2021 tarihinden bu yana ilk artışını gerçekleşmiş oldu.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 20 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.