Reuters anketinden çarpıcı TÜFE tahmini: En son 1998'de bu seviyedeydi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:53

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette mayıs ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72.5 ila yüzde 80.4 arasında değişiyor. TÜFE en son Ekim 1998 döneminde yüzde 76.6 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 4.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 2.4 ila yüzde 7.1 bandında yer alıyor.

Ankette yılsonu tahmini ise bir önceki ay gerçekleştirilen anketten 11.5 puan daha yükselerek yüzde 63.5 seviyesine ulaştı.

Küresel merkez bankaları sıkılaştırma adımları ile Türkiye ekonomisi ve kur politikasına yönelik endişelerle TL ay başından beri neredeyse yüzde 10 değer kaybı yaşayarak Aralık kur krizinden bu yana ilk defa 16.5 seviyesine yaklaştı.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yükselişe kesin gözle bakılmasına rağmen geçen haftaki toplantısında para politikasında değişiklik yapmadı.

"LİRAYI DEĞER KAYBINA KARŞI KORUNAKSIZ BIRAKIYOR"

Credit Suisse bir araştırma notunda tahminlerinin hata payının düşük öngörülebilirlik sebebiyle fazla olduğunu belirterek özellikle enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü riskler taşıdığını ve enflasyonun Kasım ayına kadar yüksek seviyede kalacağını öngördüklerini açıkladı.

"TCMB yakın gelecekte faizi sabit tutmaya devam edeceğini ve reel faizlerin negatif seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz... Bu durum da lirayı değer kaybına karşı korunaksız bırakıyor. TL'nin değer kaybının enflasyona etkisi göz önüne alındığında geçişkenlik dinamiklerinden kaynaklanan belirsizliğin de daha yüksek olduğuna inanıyoruz."

Nisan ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde yüzde 69.97'ye yükselmişti.

Yılsonu enflasyon beklentileri ise sürekli olarak sert şekilde yukarı revize ediliyor. Enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede kalacağına ilişkin beklentileri yansıtan ankette yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı yüzde 63.5 olarak gerçekleşti. Nisan ayında yapılan ankette yıl sonu medyanı yüzde 52 seviyesindeydi.

TCMB'nin güncel enflasyon raporunda 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 42.8 seviyesinde.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası vb süreçler Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun mayısta bir önceki aya göre yüzde 13 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 19,000 TL'yi aştığını açıkladı.