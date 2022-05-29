Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

29 Mayıs 2022 Pazar, 00:00

Dünya çapında yaşanan kriz, Samsung ve Apple gibi şirketler başta olmak üzere birçok firmayı derinden etkiledi. Samsung’un yaşanan kriz nedeniyle üretim hedefini düşürdüğü açıklandı.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Samsung, üretim hedefini bu yıl yüzde 10 azalttı

Şirketin tedarik zincirindeki bir kaynak, Güney Kore gazetesi Maeil Business News ile iletişime geçti. Samsung’un 2022 başında hedeflediği 310 milyon adet telefon hedefini azalttığını belirten şahıs, konu hakkında açıklama yaptı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 2022 yılında toplam 280 milyon adet telefon üretecek. Şirket, Mayıs ayında yüzde 35 ve 2022 yılı içerisinde yüzde 10 azaltacak. Analistler, dünya genelindeki krizin haricinde Ukrayna savaşının da şirketleri eklediğinin altını çiziyor.

Ukrayna’da yaşananların Doğu Avrupa ülkelerindeki teknolojik ürün satışlarını baskıladığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl 270 milyon cihaz üreten Samsung, krize rağmen 2022 hedefini artırmış olacak.

Canalys, 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 35’lik pazar payıyla Samsung’un Avrupa’da lider olduğunu açıklamıştı. En yakın rakibi Apple’a yüzde 14 fark atan şirket, enflasyon nedeniyle 2022 yılında zor günler geçirecek.