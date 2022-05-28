Alkol ve sigara fiyatı enflasyona yansımayacak

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:08

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile rakı, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25, tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yüzde 10 oranında artırıldı. Bu artışlarla birlikte alkolün yılbaşından bu yana vergisindeki artış yüzde 84.2, sigaranın vergisi ise yüzde 61 oranında artış gösterdi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, ayrıca fermente edilmiş meyve şarapları hariç olmak üzere 6 aylık enflasyon farkının otomatik olarak yansıtılmasını öngören karar ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için uygulanmayacak.

ALKOLDE YILBAŞINDAN BU YANA ARTIŞ YÜZDE 84.2

Yılbaşında 326.99 liradan 481.9 liraya yükseltilen saf alkolün vergi tutarı, yüzde 25’lik artışla 602.48 liraya yükseltildi. Bu kalemde yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 84.2 oldu. Saf alkolden yüzde 45 alkol derecesiyle üretilen 1 litre rakının matrahı ise 216.89 liradan 271.11 liraya çıkmış oldu. Buna yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle bulunan 48.79 liranın da eklenmesiyle 1 litre rakının KDV’li fiyatı da 255 lira 93 kuruştan, 319 lira 90 kuruş oldu. Rakı yanı sıra, bira, şarap, cin, votka, likör gibi ürünlerin vergi ÖTV’si de yüzde 25 artırıldı.

SİGARANIN VERGİSİ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 61 ARTTI

Öte yandan vergilendirme yöntemi içkiye göre farklı olan sigarada, son yapılan yüzde 10’luk artışla birlikte yılbaşından bu yana vergideki toplam artış oranı yüzde 61’in üzerine çıkmış oldu. Yılbaşında sigara vergisi, Temmuz-Aralık 2021 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE oranında otomatik artırılarak 9.76 liradan 14.39 liraya yükseltilmişti. Yeni düzenlemeyle maktu vergi tutarında yüzde 10 artış yapılarak 1 adet sigaranın vergisi 0,71 liradan, 0.78 liraya çıktı. 20 sigaradan oluşan bir paketin vergisi ise 14.39 liradan, 15.73 liraya yükseldi.

Bunun dışında sigarada paket başına alınan asgari maktu vergi tutarı da 0.71 liradan, 0.79 liraya çıkarıldı.

Sigarada yürürlükteki vergi oranı yüzde 63 seviyesinde. Sigara üreticilerinin satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi hesaplanıyor ve bu tutara paket başına 0,79 lira maktu vergi ekleniyor. Bu yöntemle bulunan miktar 15.73 lira olarak hesaplanan asgari maktu vergi tutarından az olamayacak.