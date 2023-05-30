2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Reuters: Erdoğan dün Mehmet Şimşek ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan iki kaynak içeriğe dair bilgi vermedi.

Reuters
Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:44
Reuters: Erdoğan dün Mehmet Şimşek ile görüştü
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Erdoğan'ın, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmadan önce yaptığı açıklamalarda ekonomi yönetimine Şimşek'in gelebileceğinin ipuçlarını vermişti.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde Erdoğan'ın yıllardır arkasında durduğu teamüllerle uymayan ve hedeflerini henüz yakalayamamış ekonomi politikarında değişiklik yapıp yapmayacağı izleniyor.

Erdoğan, Şimşek'in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü Nisan ayında söylemişti.

Ancak Şimşek'in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Mehmet Şimşek Seçim ekonomi

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