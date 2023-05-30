Reuters: Erdoğan dün Mehmet Şimşek ile görüştü

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:44

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:44

Erdoğan'ın, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmadan önce yaptığı açıklamalarda ekonomi yönetimine Şimşek'in gelebileceğinin ipuçlarını vermişti.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde Erdoğan'ın yıllardır arkasında durduğu teamüllerle uymayan ve hedeflerini henüz yakalayamamış ekonomi politikarında değişiklik yapıp yapmayacağı izleniyor.

Erdoğan, Şimşek'in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü Nisan ayında söylemişti.

Ancak Şimşek'in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı.



