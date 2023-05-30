Seçimler sonrası Millet İttifakı’nın nasıl devam edeceği tartışılıyor: ‘Önce iç değerlendirme’
Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Millet İttifakı liderleri önceki gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Seçim sonrası da “Millet İttifakı sürecek mi” sorusu gündeme geldi.
Millet İttifakı'nın süreceğine yönelik en net sinyali Kılıçdaroğlu verdi. Kılıçdaroğlu, “CHP ve Millet İttifakı her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize, demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz” dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise “Önce İYİ Parti’nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini çözeceğiz. Millet İttifakı mevzusu daha sonraki bir mesele” ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca yerel seçimlerde CHP ile yapılan ittifakın “Türkiye’ye büyük bir fayda sağladığını ve moralleri yükselttiğini” de söyledi. DEVA ve Gelecek partilerinden de sürecin önce parti içinde değerlendirileceğine yönelik açıklamalar geldi.
Partilerin kurmayları ittifakın geleceğiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu söylüyor. Önce partilerin seçim sonuçlarını kendi içinde değerlendirmesi gerektiği belirtiliyor.
'YEREL SEÇİMLER ÖNEMLİ'
Kurmaylar, “Kılıçdaroğlu seçim süreci iyi çalıştı. Karşısında devlet imkânlarını kullanan, iftira atan bir kampanya vardı. Alabileceği en iyi sonucu aldı” değerlendirmesini yapıyor. Daha önce ittifakın yerel seçim başarısına dikkat çeken kurmaylar, “Yerel seçimler önemli ve yine başarı elde edilmesi için ittifak halinde seçime gidilmesi düşünülebilir” diyor.
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