Reuters'ın haberi: Sabancı Holding 3 dev markasından çıkabilir

Reuters Haber Ajansı'nda Türkiye'nin önde gelen sermaye gruplarından Sabancı Holding ile dikkat çeken bir haber yer aldı.

Sabancı Holding'in yönetimi üst yönetiminin Cuma günü yaptığı toplantıdaki analist notlarından alınan bilgiye göre; holding, düşük net kar marjı ve özkaynak karlılığı olan iştiraklerinden çıkabilir.

CARREFOURSA, TEKNOSA VE KORDSA

Haberde çıkılabilecek olası 3 markanın Sabancı Holding'in, Carrefoursa ve Teknosa ve Korsda markaları olabileceği öne sürüldü.

İş Yatırım'ın notunda, bazı işlerden hemen çıkılacağı, bazılarından ise yeniden yapılandırma ve dönüşüm sonrası çıkış olabileceği belirtilerek "Gıda perakendesi çıkılacak işlerden. Teknosa'da dijital dönüşüm (pazar yeri dönüşümü) başarılı olamazsa çıkış gündeme gelebilir" ifadeleri kullanıldı. Sabancı Holding, gıda perakendeciliği alanında ülke çapında bilinen market zinciri Carrefoursa ile faaliyet gösteriyor.

Sabancı Holding konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna bir yorum yapmadı.

Deniz Yatırım'ın notunda da, toplantıda mevcut operasyonların gözden geçirildiği, daha yüksek özkaynak karlılığı sağlayacak işlere odaklanılacağı ve konsolide kârlılık üzerinde baskı yaratan operasyonlardan çıkış yapılabileceği görüşü yer aldı.

Deniz Yatırım'ın notlarında şu ifadeler bulunuyor:

"Düşüncemiz, düşük özkaynak karlılığına ek olarak Holding'in yabancı para ciro ve regülasyonu görece az olan pazar/sektörlere odaklanma stratejisi çerçevesinde ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa'dan çıkış yapılabileceği; mevcut durumda finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı alınan Kordsa'nın operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, ancak, sonuçsuz kalması halinde bu operasyondan da çıkışın masaya gelebileceği yönünde."

Notta yer alan ve holdingin halka açık iştiraklerinin finansallarından derlenen veriler:

Özkaynak kârlılıkları Akbank'ın .1, Agesa'nın h, Aksigorta'nın C, Brisa'nın %-1.8, Kordsa'nın %-10.5, Akçansa'nın %5.0, Çimsa'nın %6.5, Enerjisa Enerji'nin %-2.3, Teknosa'nın %-104.9, Carrefoursa'nın da %-311.6 seviyesinde.

ENERJİSA'NIN HALKA ARZI GÜNDEMDE

İş Yatırım'ın notunda ayrıca holdingin enerji ve iklim teknolojilerinde çok sayıda venture yatırımı yaptığına dikkat çekilirken, Enerjisa Üretim'in de halka açılmaya hazır olduğu ve piyasa koşulları uygun olduğu ilk fırsatta halka arzının yapılabileceği belirtildi.