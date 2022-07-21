Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve Euro'da son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Piyasalarda karar öncesi başlayan hareketllik kararın ardından da devam etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:10
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve Euro'da son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı ve yılın yedinci faiz kararı açıklandı. 

Merkez Bankası  bu ay da faiz kararında değişikliğe gitmedi, yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu. 

Faiz kararından önce piyasalarda hareketlilik başlamıştı.

KARAR ÖNCESİ DOLAR DA EURO DA ZİRVE GÖRMÜŞTÜ

Karardan önce başlayan hareketlilik ile dolar/TL paritesi 17.72 ile yılın zirvesine ulaşırken, Euro' da 18.0626 ile 2022 yılının rekor seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde bugün değişikliğe gitmemesi ve kur krizinin tetiklenmesi eleştirilere sebep oluyor.

KARAR SONRASINDA DA HAREKET DEVAM ETTİ

Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde zirveyi gören döviz kurlarındaki hareketlilik kararın ardından da devam etti.

Karar öncesinde 17.68 seviyelerinde hareket eden dolar/TL paritesi kararın ardından 17.67 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL paritesinde de hareketlilik gözlemlendi. Karardan önce 13:59'da 18.03 seviyesinde olan Euro kararın ardından 18.0277seviyesinde hareket ediyor.

 


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