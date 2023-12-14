Reuters'tan çarpıcı faiz anketi! Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:50

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayına ilişkin faiz kararı bekleniyor.

TCMB Haziran'da 650 baz puan, Temmuz'da 250 baz puan, Ağustos'ta 750 baz puan, Eylül, Ekim ve Kasım'da 500'er baz puan olmak üzere altı toplantıda toplam 3,150 baz puan faiz artırmıştı.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin aralık ayına ilişkin faiz beklentisi de belli oldu. 2 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor.

TCMB'nin bu ay da faiz artışlarına devam etmesi, ancak artış hızını son üç toplantıdaki 500 baz puandan bu ay 250 baz puana düşürmesi beklenyior.

Merkez Bankası bir önceki metinde mesajını verdiği üzere kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacak.

ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 60'I AŞTI

Kasım ayında beklentilerin üzerinde politika faizi artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

Parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağına ve kısa zamanda sıkılaştırma adımlarının tamamlanacağına yönelik mesaj veren TCMB, sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğini açıklamıştı.

Haziran ayında başlayan Cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırma süreci, "seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma" kararları ile de destekleniyor.

Tüketici fiyatları Kasım ayında konut, alkollü içecekler ve tütün ana harcama gruplarında yaşanan artışların öncülüğünde aylık yüzde 3.28 yükselirken, yıllık yüzde 61.98 oldu.

MAYIS AYINDA ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR

TCMB tahminlerine göre yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 70'nin biraz üzerinde zirve yaptıktan sonra 2024 sonunda yüzde 36'da gerileyecek. Piyasa tahminleri ise enflasyonun tepe noktası için benzer ancak 2024 sonu için hala yüzde 40'ın üzerinde.

Ankette Haziran 2024'te politika faizinin seviyesine ilişkin soruya cevap veren 11 ekonomistin tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde oluştu.

Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. On ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak.