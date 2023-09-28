Reuters'tan çarpıcı tahmin! Yıllık enflasyon zirveye çıkıyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:18

Güncelleme: 28.09.2023 - 14:18

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin eylülde artması bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3.7 ila yüzde 6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunuyor.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidildi.

Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Temmuz ve ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem temmuz hem de ağustosta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 30 seviyesine çıkardı.

FAİZ 500 BAZ PUAN ARTIRILDI

TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66.45 ila yüzde 72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 55.7 seviyesindeydi.

TÜİK eylül ayı TÜFE verilerini 3 Ekim'de saat 10:00'da açıklayacak.