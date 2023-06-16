Richard Clarida: 'Son bir artış olabilir'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 07:00

Eski Fed Başkan Yardımcısı ve Pacific Investment Management Küresel Ekonomi Danışmanı Clarida, Fed'in dünkü faiz kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın dün faizleri değiştirmeme kararının ardından Bloomberg International'a konuşan Clarida, "Dünkü karar sonrası muhtemelen Temmuz ayında bir faiz artışı daha olabilir. 26 Temmuz toplantısı 'canlı' olacak." değerlendirmesini yaptı.

Fed'in verilere bağlı olarak karar vereceğini belirten Clarida "Sonraki toplantıya kadar sadece bir taım dışı istihdam ve enflasyon verisini izleyecek. Fed2in dünkü duraksama kararı 'şahin' bir karardı" diye konuştu.

Clarida yüzde 6'lık bir faiz seviyesinin 'makul bir bitiş noktası' olduğunu da sözlerine ekledi.

Amerikan Merkez Bankası, 15 ay süren sıkılaşmanın ardından ekonomiden gelen sinyaller doğrultusunda dün politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Başkan Jerome Powell Fed üyelerinin hemen hepsinin daha fazla faiz artışını uygun gördüğü mesajını vermişti.