FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne kadar oldu?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 22:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 22:00

Yurttaşlar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in açıklayacağı faiz kararını merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği politika faizini açıkladı.

FED FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?



ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu. Böylece Mart 2022'den sonra ilk kez politika faizini sabit tutmuş oldu.





