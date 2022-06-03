Rize simidine yüzde 33'lük zam

Rizelilerin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidi 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 00:00
Rize simidine yüzde 33'lük zam
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Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken bir yeni zam da Rize'den geldi. 

Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 ay önce yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu. Şu an ise yapılan yüzde 33'lük zamla 2 TL'den satılmaya başlandı. 

 


Rize Rize simidi zam

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