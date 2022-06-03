Rize simidine yüzde 33'lük zam

03 Haziran 2022 Cuma, 00:00

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken bir yeni zam da Rize'den geldi.

Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 ay önce yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu. Şu an ise yapılan yüzde 33'lük zamla 2 TL'den satılmaya başlandı.