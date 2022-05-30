Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile vedalaştı
Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gedson Fernandes'in Benfica, Tyler Boyd'un Beşiktaş, Joel Pohjanpalo'nun Bayern Leverkusen ve Cemali Sertel'in Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya katıldığı hatırlatılarak, "Oyuncularımızın kiralama süresi dolmuştur. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendilerine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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