Rize'de taksi ücretlerine dev zam: İYİ Parti’li Suat Sarı’dan tepki gecikmedi: 'Sanki limuzin olmuş!'

Rize’de taksi indi bindi ücreti 80 lira, taksi açılış ücreti 50 lira oldu. İYİ Partili Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı kararı "Rize’de taksiler limuzin olmuş!" sözleriyle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:30
Rize'de taksi ücretlerine dev zam: İYİ Parti’li Suat Sarı’dan tepki gecikmedi: 'Sanki limuzin olmuş!'
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Rize’de yeni taksimetre ücret tarifeleri yürürlüğe girdi.

Buna göre indi bindi ücreti 80 lira, taksi açılış ücreti 50 lira, taksiyi 1 dakika bekletmek de 3 lira oldu.

15 Haziran tarihinde yapılan güncellemeyle açılış ücreti 33,00 TL, bir kilometre ücreti 13,00 TL, kısa mesafe ücreti (1.300 metreye kadar) ise 50,00 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca, bir dakikalık bekleme ücreti de 2,00 TL olarak uygulanıyordu. Yeni zamlı tarife bugün yürürlüğe girdi.

İYİ Partili Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Rize’de taksiler limuzin olmuş! Rize’de yaşam şartları ve trafik yoğunluğu sanki İstanbul’dan daha ağır. İstanbul taksimetre açılış 19,17 TL Rize taksimetre açılış 50 TL. SONUÇ; Toplu taşıma yasası yapılmadığı taktirde, her il kendi sazını çalıyor”

 


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