Taksim’de Burger King çalışanlarından cüzdanını unutan müşteriye meydan dayağı
Taksim’de bulunan Burger King’de, bir müşteriyle işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönen tartışmada müşteriye çalışanlar tarafından meydan dayağı atıldı.
Olay, Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Burger King’da meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarına dondurma almak için sıraya giren bir adam, sıra kendisine geldiğinde mağaza çalışanına "cüzdanını otoparkta bulunan arabasında unuttuğunu ve cep telefonu ile ödeme yapabileceğini" söyledi.
Burger King çalışanının bu şekilde ödemeyi kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çalışanlar babaya saldırmaya başladı. Saldırgan çalışanlar, çocuklarının ve eşinin yanında babayı darbederek dışarıya çıkardı.
Çok sayıda çalışan daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde babayı kovalamaya başladı. Kadın çalışanların da saldıranlar arasında bulunduğu kavgada bir kadının saldırı anında hafif yaralandığı görüldü.
Yaşanılan olay, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!
- Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu
- Merkez Bankası'ndan KKM talimatı
- Rafet El Roman: 'Artık çocuğum olmayacak'