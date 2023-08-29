Taksim’de Burger King çalışanlarından cüzdanını unutan müşteriye meydan dayağı

Taksim’de bulunan Burger King’de, bir müşteriyle işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönen tartışmada müşteriye çalışanlar tarafından meydan dayağı atıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:43
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Olay, Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Burger King’da meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarına dondurma almak için sıraya giren bir adam, sıra kendisine geldiğinde mağaza çalışanına "cüzdanını otoparkta bulunan arabasında unuttuğunu ve cep telefonu ile ödeme yapabileceğini" söyledi.

Burger King çalışanının bu şekilde ödemeyi kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çalışanlar babaya saldırmaya başladı. Saldırgan çalışanlar, çocuklarının ve eşinin yanında babayı darbederek dışarıya çıkardı.

Çok sayıda çalışan daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde babayı kovalamaya başladı. Kadın çalışanların da saldıranlar arasında bulunduğu kavgada bir kadının saldırı anında hafif yaralandığı görüldü. 

Yaşanılan olay, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.


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Burger King taksim İStiklal caddesi

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