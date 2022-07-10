Robert Holzmann'dan İki toplantıda 125 baz puan faiz artışı olabilir açıklaması
Avrupa'da yüksek seyreden enflasyon sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz artırımı için hazırlanıyor. Robert Holzmann, “Eğer enflasyon görünümü iyileşmezse ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için temmuz ayında 50 baz puanlık, eylül ayında da 75 baz puanlık faiz artışı değerlendirilebilir” dedi.
ECB, enflasyonla mücadele için bu ay faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 8,6 ile rekor seviyede.
Finansgundem'de yer alan habere göre, Avrupa Merkez Bankası’nın üyelerinden biri olan Robert Holzmann da enflasyonda görünüm iyileşmezse bankanın eylül ayına kadar 125 baz puan faiz artırması gerektiğini söyledi.
Holzmann konuya dair “Eğer enflasyon görünümü iyileşmezse ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için temmuz ayında 50 baz puanlık, eylül ayında da 75 baz puanlık faiz artışı değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.
ENFLASYON HEDEFİ
Euro Bölgesi’ndeki rekor yüksek enflasyon nedeniyle ECB faiz artırım baskısı altında. Enflasyon bankanın yüzde 2 olan hedefinin 4 misli üzerinde seyrediyor.
Bazı ECB yetkilileri 25 baz puanlık faiz artışıyla başlama sinyali verse de bazı yönetim konseyi üyeleri daha yüksek miktarlı artış olabileceğini belirtiyor.
Holzmann daha önce de 50 baz puanlık artışın gerekeceğine dair açıklamalar yapmıştı.
Bank of America stratejistleri geçen hafta bankadan temmuz’da ve eylül’de 50 baz puan, yılın son 2 toplantısında da 2 kez 25’er baz puan artış beklediğini açıklamıştı.
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