Roger Kelly'den Türkiye için kısa vadeli dış borç uyarısı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:50

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölge Başekonomisti Roger Kelly EBRD’nin bölgesel büyüme raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT yayınına katılan Kelly, 2022 Türkiye büyümesi için tahminlerinde büyük artış olduğunu söyledi.

Kelly sözlerine şöyle devam etti:

“2022 Türkiye büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 4,5’e çıkardık. Aslında çok büyük bir artış oldu. 2023’te bölgesel olarak tahminimizi aşağı yönlü yüzde 4,7’den yüzde 3’e revize ettik. 2023 Türkiye tahminini değiştirmedik. 2023'te Türkiye'de yüzde 3,5 büyüme bekliyoruz. 2022 tahmininde değişiklik yapmamızın sebebi tüketimin seyri. Enflasyonun yüzde 80 olmasına rağmen insanlar hâlâ harcama yapmaya devam ediyor. Bunu aslında önden yüklemeli tüketim olarak görüyoruz. Hükümet de hane halkı satın alma gücünü desteklemeye çalışıyor. Biliyorsunuz asgari ücret ve emekli maaşları arttı, bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Hükümetin daha fazla bütçesi olduğunu düşünüyoruz. Hükümetin desteğinin devam edeceğini düşünüyoruz önümüzdeki seçimlerden dolayı insanların harcama yapması hükümete yararlı olacaktır”

"KAMU FİNANSMANI OLDUKÇA OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR”

Türk lirasında çok büyük bir değer kaybı olduğunun altını çizen Kelly, “Halihazırda yüzde 80’in üzerinde enflasyon var. Cari açığın da arttığını gördük. Ortodoks olmayan bir politik ortam var. Negatif reel politika faizi var. Bunların hepsi Türk lirası üzerinde baskı oluşturuyor. Türk Lirası daha da değer kaybı yaşarsa bunun tabii ki telafi edilmesi gerekir ve kamu finansmanı bundan oldukça olumsuz etkilenebilir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KISA VADELİ DIŞ BORCU ÇOK YÜKSEK”

TL’nin değer kaybını engellemek için birçok değişiklik yapıldığını ve bu değişikliklerin etkisinin zamanla anlaşılacağını da sözlerine ekleyen Kelly, “Mesela zorunlu karşılıklarda değişiklik oluyor. Birçok değişiklik yapılıyor. Bu da bankaları etkileyebilecek bir şey. Ödemeler dengesine baktığımız zaman Türkiye’nin kısa vadede dış borcu çok yüksek, yaklaşık olarak 180 milyar dolar. Baktığımız zaman da 15 milyar dolar bir rezerv var. Türk lirasındaki değer kaybı çok büyük bir risk olacaktır” dedi.