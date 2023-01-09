Rolls-Royce satış rekoru kırdı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:39

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:39

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars, bugün yaptığı açıklamada 2022 yılında en yüksek yıllık satış rakamına ulaştığını duyurdu. Rolls-Royce, 2021 yılının aynı dönemine göre %8 artışla satış rekoru kırdı.

Rolls-Royce Motor Cars Ceo Torsten Müller-Ötvös açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Markamız dünya genelinde yaklaşık 50 ülkedeki müşterilerine 2021'e göre %8 artışla toplam 6 bin 21 otomobil teslim etti.

2022 yılı Rolls-Royce Motor Cars için çok önemli bir yıl oldu.

Sadece markamızın dünyaya ilk tamamen elektrikli modeli olan Rolls-Royce Spectre'yi tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda 12 aylık tek bir dönemde altı binden fazla otomobil teslim ettiğimiz ilk yıl olarak kayıtlara geçti.''

JEOPOLİTİK ZORLUKLARA RAĞMEN ZİRVE

Rolls-Royce, Ortadoğu, Asya-Pasifik, ABD ve Avrupa'da neredeyse tüm bölge 2022 yılında, satışlarında büyüme elde etti.

Özelikle ABD, Çin ve Avrupa pazarları dengeli bir küresel satış tablosuna öncülük ediyor.

Avrupa'da Rolls-Royce motorlu otomobil satışları, bölgeyi etkileyen ciddi jeopolitik zorluklara rağmen 2022'de yeni zirvelere ulaştı.

Rekor sonuçlar, Ocak 2023'te Goodwood’daki Rolls-Royce Evi'nde tam üretimin başlamasının 20. yıldönümüne denk geldi.

Dünyanın ilk ultra lüks elektrikli süper coupe sınıfı Rolls-Royce Spectre'ın ön siparişleri, ekim ayındaki tanıtımının ardından markanın en iddialı otomobillerini geride bıraktı.

Otomobil üreticisinin 2030 yılı sonuna kadar sadece elektrikli modeller üretmeye yönelik ilk adımı Spectre’ın müşteri teslimatları bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek.