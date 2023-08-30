Rosneft 652 milyar ruble net kâr elde etti

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:12

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:14

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 3,9 trilyon ruble (yaklaşık 40 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin net karının yılın ilk yarısında 652 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sermaye harcamalarının ise 599 milyar ruble düzeyinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin günlük 4 milyon varil seviyesinde petrol üretimi gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.