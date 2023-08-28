Resmi Gazete'de yayımlandı: Siirt'te petrol aranacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi.
TPAO, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun'da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek.
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