Resmi Gazete'de yayımlandı: Siirt'te petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:46
Resmi Gazete'de yayımlandı: Siirt'te petrol aranacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi. 

TPAO, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun'da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek. 


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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı Siirt petrol

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