Rus borsasında en sert düşüş
Rusya borsası Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk'ta Rusya’ya katılmak için referandum düzenleneceğine dair haber sonrası Ukrayna'yı işgal ettiği şubat ayından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.
Rus Moex endeksi yüzde 11 ile 24 Şubat'tan beri en büyük güniçi düşüşü kaydetti ve bugün dünyadaki en kötü performansı gösterdi.
Endekste bulunan Lukoil, Novatek, Gazprom ve Rosneft gibi petrol ve doğalgaz devleri endeksteki en büyük düşüşü kaydetti. İnternet şirketi Yandex ve altın üreticisi Polymetal sert düşerlen Sberbank hisseleri de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bella Zlatkis'in görevinden ayrılacağı haberiyle geriledi.
AYLARDIR BASKI ALTINDA
Bloomberg HT'nin akardığına göre, uluslararası yaptırımlar nedeniyle değerlemeler aylardır baskı altında.
Interfax'ın haberine göre Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde, Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada barış için işgal edilen toprakların geri verilmesinin çok önemli olduğunu belirtmişti.
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