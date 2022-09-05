Rus doğalgazının kapalı kalma süresi uzadı, Avrupa borsaları geriledi
Avrupa borsaları, Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattının süresiz şekilde kapalı kalacağını duyurmasının ardından geriledi.
Avrupa borsaları, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için ana hatlardan biri olan Kuzey Akım 1 boru hattının süresiz şekilde kapalı kalacağını Cuma günü açıklamasının ardından enerji fiyatları ve büyümeye dair endişeleri kuvvetlendirerek bazı ülkeleri acil durum önlemleri almaya itmesiyle geriledi.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.6 gerilerken Almanya'nın DAX endeksi yüzde 2.8 düştü.
Uniper, RWE, E.ON ve PNE gibi başlıca şirketleri de kapsayan enerji ile bağlantılı hisseler yüzde 3.5 ile yüzde 11 arasında değer kaybetti.
Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları artan enerji fiyatlarına karşı önlem olarak tavan fiyat uygulamayı ve enerji piyasalarının katılımcıları için acil kredi hatları oluşturmayı değerlendirecek. AB bakanları 9 Eylül'de görüşecek.
Yatırımcılar, Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısını da izleyecek. ECB'nin zirve seviyelere tırmanan enflasyonla mücadele için 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.
Enerji hisseleri tırmanan petrol fiyatlarıyla yüzde 1 arttı.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattının süresiz kapalı kalacağını açıklamasıyla yüzde 30 yükseldi.
Hollanda'nın TTF Ekim vadeli kontratları günlük bazda yüzde 23 yükselerek 256 eurodan işlem gördü. Kontrat yıllık bazda ise yüzde 400 arttı.
Rusya, daha önce Kuzey Akım 1 boru hattının üç gün süren bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumartesi günü sevkiyatın yeniden başlayacağını belirtmişti.
Kremlin dün boru hattının kapalı kalmasının Batılı devletlerin suçu olduğunu ve ekonomik yaptırımlarının bakım çalışmalarını aksattığını iddia etti.
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