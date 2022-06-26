Rus petrolü G7’de ana gündem

26 Haziran 2022 Pazar, 11:17

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 ülkelerinin bugün yapacağı toplantının ana konularından birini fosil yakıtlar ve Rus petrolü oluşturacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda düzenlenecek G7 zirvesi, bugün başlayacak ve üç gün sürecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, G-7 ülkeleri, Rusya’dan gelen petrol ve gaza olan bağımlılıklarını ve sınırlamaların kendi ekonomileri üzerindeki etkilerini azaltmak için yeni bir yol arıyor. Ülkeler aynı zamanda Kremlin’in enerji gelirini de düşürmeye çalışıyor.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in haberine göre, konu ile ilgili bilgisi olan kaynaklar, Rus petrolüne yönelik olası bir fiyat sınırına ilişkin tartışmaların G7 toplantılarında ana gündem maddesi olacağını belirtti. Kaynaklara göre müzakereciler, zirveden önce yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

RUS PETROLÜNÜN İTHALATINA SINIR GETİRİLMESİ BEKLENİYOR



Rus petrolüne fiyat sınırı konulmasına ilişkin bir mekanizma oluşturulmasıyla birlikte Rus petrolünün ithalatına sınır getirilmesi ve Rusya’nın daha yüksek bir fiyattan satış yapmasının engellenmesi bekleniyor.

Bu önlemin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yükselen enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyonu da düşürebileceği hesaplanıyor. İtalya ve ABD bu önlemin alınması için bastırırken bazı Avrupa ülkeleri bunun Avrupa Birliği içinde yeni krizler doğurabileceğinden endişe ediyor.

FİYAT SINIRINA UYMAYA NASIL İKNA EDİLEBİLECEĞİ BİLİNMİYOR



Ayrıca Çin ve Hindistan gibi Rus ham petrol ithalatçılarının bu fiyat sınırına uymaya nasıl ikna edilebileceği de bilinmiyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan bir Alman hükümet yetkilisi, çözülmesi gereken soruların önemsiz olmadığını belirtti.

Reuters’a konuşan bir başka Alman yetkili ise G7 liderlerinin Rus petrol ithalatına olası bir üst sınır getirilmesi konusunda “çok yapıcı” tartışmalar yürüttüğünü söyledi. Yetkili, “Bir anlaşmaya varmak için iyi bir yoldayız” dedi.

YELLEN SİNYAL VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen müttefikleriyle Rusya’nın enerji gelirlerini sınırlayabilmek için düşük gelirli ülkelere etki etmeden Rusya’nın petrol fiyatlarına bir limit uygulama konusunda görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Kanada’nın Toronto kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, Putin’in gelirlerini baskılamak ve Rus petrolü fiyatını aşağıya çekmek için Avrupa, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerin enerji yaptırımlarını pekiştirecek fiyat limitleri ya da istisnaları konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Yellen bunu yaparken küresel piyasalara daha fazla petrol arzı yapılmasına da olanak verileceğini vurguladı.

YAPTIRIM VE KISITLAMALARA RAĞMEN PETROL GELİRLERİ ARTTI

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), savaşın ardından getirilen yaptırım ve kısıtlamalara rağmen Rusya'nın petrol gelirlerinin yüzde 50 arttığını belirtmişti. Ajans yayımladığı aylık raporda Rusya'nın 2022 yılında petrol ve türevi ürünlerden aylık olarak 20 milyar dolar kazandığını kaydetti.

Rapora göre yaptırımlara rağmen Rusya'nın enerji ihracatı devam etti. Enerji fiyatlarının artması nedeniyle Rus petrol gelirleri artarken Hindistan ve Çin'in Avrupa'da istenmeyen kargolara talip olmasıyla Asya'nın kritik alıcı konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.