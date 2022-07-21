Rus petrolündeki beklenti brent petrolde kısmi düşüşe neden oldu: Brent petrol fiyatlarında son durum (21 Temmuz 2022)

21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:50

Brent petrolün varil fiyatı dün 107.44 dolara kadar yükseldikten sonra günü 106,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.55 azalışla 106.26 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99.39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde, Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentisi ve enerji talebini zayıflatabilecek ekonomik durgunluk endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Covid-19 vaka sayılarında görülen artışın ve getirilen yeni kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor. Ülkede getirilen yeni kısıtlamalar petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 106.68 ile 107.20 dolar aralığının direnç, 106.16 ile 105.64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.