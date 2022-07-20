Çin'de Rus petrolü rüzgarı: İki aydır en büyük tedarikçi oldu
Çinli alıcıların daha düşük fiyattan satılan Rus petrolünü tercih etmesiyle Rusya üst üste ikinci ayda da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.
Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Çin, sevkiyatı daha maliyetli olan Suudi petrolünün ithalatını düşürdü.
Çin'in ithal ettiği deniz yoluyla ve Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu petrol boru hattı üzerinden gönderilen Rus petrolü Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 7.29 milyon ton oldu.
Çin'in Rus petrol ithalatı Mayıs'ta varil başına günde yaklaşık 2 milyona çıkarak rekor seviyeyi görmüştü. Bu rakam Haziran'da varil başına günde 1.77 milyon olarak Mayıs ayının altında kaldı.
Çin, Suudi Arabistan'dan ise Haziran'da geçen yıla kıyasla yüzde 30 düşüşle 5.06 milyon ton petrol ithal etti. Çin'in Suudi Arabistan'dan petrol ithaları Mayıs ayına göre günde varil başına 1.84 milyon azalmış oldu.
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