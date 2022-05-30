Rus Rublesi, ABD Dolar'ı karşısında değer kazandı
Rus Rublesi, Moskova Borsası'nda ABD Doları karşısında yüzde 9 değer kazandı.
Milliyet'in haberine göre, Rus Rublesi, Moskova Borsası'nda ABD Dolar' karşısında yüzde 9 değer kazandı, usdrub 63,28 seviyesinden işlem görüyor.
Geçtiğimiz günlerde Rus rublesi, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yüzde 14’ten yüzde 11’e düşürme kararının ardından dolar ve Euro karşısında değer kaybediyordu.
Rusya Maliye Bakanlığı da 23 Mayıs’ta aldığı kararla, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürmüştü.
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