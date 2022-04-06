Rus rublesi savaş öncesi seviyeye döndü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa Birliği(AB) ve ABD'nin ambargoları ile değer kaybeden ruble, eski seviyelere döndü. Ruble, Moskova'daki işlemlerde bugün dolar karşısında 81,16'dan işlem görüyor.

bloomberg
06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:32
Rus rublesi savaş öncesi seviyeye döndü
Abone Ol google-news

Ruble bugün Avrupa Birliği ve ABD'nin koordineli olarak Rusya'ya ek yaptırımlar uygulama kararına rağmen yükseldi ve Moskova'daki işlemlerde dolar karşısında 81,16'dan işlem gördü.

Ruble böylece, Rusya'nın işgalden bir gün öncesi olan 23 Şubat'taki kapanış seviyesine döndü.

PUTİN'İN ALDIĞI TEDBİRLER İŞE YARADI

24 Şubat'ta başlayan savaş rublede sert düşüşe neden olurken yabancılara Rus varlıklarının satışı yasağı gibi sermaye kontrolleri para birimini destekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Bugün Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların 649,2 milyon dolar eurobond ödemesini reddettiğini açıkladı.


Rusya Rusya-Ukrayna Ruble

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler