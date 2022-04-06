Son dakika haberi Stoltenberg: Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda konuşlanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşında bölgedeki son durumu açıklayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordusunun son durumu hakkında açıklama yaptı. Stoltenberg, "Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki emellerinden vazgeçmediğini vurgulayarak Rus güçlerinin geri çekilmek yerine, Kiev'den uzaklaşarak yeniden gruplandığını, yeniden silahlandığını, ikmal yaptığını ve doğuya yönelmeyi hedeflediğini gözlemlediklerini söyledi.
"GÜNEYE DOĞRU BİR HAMLE"
Gelecek haftalarda Donbas'ı ele geçirmek ve işgal altındaki Kırım'a kara köprüsü kurmak için doğu ve güneye doğru bir hamle beklediklerini ifade eden Stoltenberg, bunun savaşın kritik bir safhası olduğuna dikkati çekti.
Video Haberler
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
- Yanık'ın 'Enes Kara' açıklamasına tepki
- Düzce- Sakarya yolu çöktü: Ulaşım durdu
- Karadeniz'de mayın paniği! İmha edildi
- Para çeken yurttaşa araba çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Putin hırslarından vazgeçmedi
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
- Yanık'ın 'Enes Kara' açıklamasına tepki
- İmamoğlu Rizelilerle buluştu: 'Yeterince kutuplaşıyoruz'
- Düzce- Sakarya yolu çöktü: Ulaşım durdu
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- 'Acil askeri yardıma ihtiyaç var'
- Kızına cinsel istismardan yargılanıyordu: Karar verildi
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Bakan Yanık '15 Temmuz' sorusunu yanıtsız bıraktı