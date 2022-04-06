Son dakika haberi Stoltenberg: Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda konuşlanıyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:19

Rusya-Ukrayna savaşında bölgedeki son durumu açıklayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordusunun son durumu hakkında açıklama yaptı. Stoltenberg, "Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki emellerinden vazgeçmediğini vurgulayarak Rus güçlerinin geri çekilmek yerine, Kiev'den uzaklaşarak yeniden gruplandığını, yeniden silahlandığını, ikmal yaptığını ve doğuya yönelmeyi hedeflediğini gözlemlediklerini söyledi.

"GÜNEYE DOĞRU BİR HAMLE"



Gelecek haftalarda Donbas'ı ele geçirmek ve işgal altındaki Kırım'a kara köprüsü kurmak için doğu ve güneye doğru bir hamle beklediklerini ifade eden Stoltenberg, bunun savaşın kritik bir safhası olduğuna dikkati çekti.