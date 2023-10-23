Rus Rublesi son 6 haftanın en yüksek seviyesinde

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:15

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:15

Ruble, 0846 GMT itibariyle dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazanarak 94,85 ile 13 Eylül'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Euro karşısında yüzde 0,4 değer kazanarak 100,47 seviyesinden işlem görürken, yuan karşısında yüzde 0,5 değer kazanarak 12,95 seviyesine yükseldi.

Ay sonu vergi ödemeleri genellikle ihracatçıların döviz gelirlerini yerel borçlarını ödemek için kullandığını gösteriyor. Buna ek olarak, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zorunlu döviz satışına ilişkin kararnamesi geçen hafta yürürlüğe girerek 43 ihracatçı grubunun döviz gelirlerinin yüzde 80'ini ülkelerine geri göndermesini ve yüzde 90'ını satmasını zorunlu kıldı.

SberCIB analistleri bir notta, "Döviz gelirlerinin zorunlu satışına ilişkin başkanlık kararnamesinin ardından, devalüasyon beklentileri azalıyor ve ruble daha adil seviyeler için çabalıyor" dedi.

"RUBLE'NİN ILIMLI GÜÇLENMESİ DEVAM EDEBİLİR"

Alor Broker'dan Alexei Antonov'a göre, ihracatçıların döviz satışlarını artırmasıyla Ruble'nin ılımlı güçlenmesi devam edebilir.

"Rubledeki büyümeye ticaret cirosunda bir artışın eşlik etmediğini belirtmek gerekir," diyen Antonov, bunu dolar veya yuan satışlarının artmasından ziyade ithalatçıların döviz talebinin azalmasına bağladı.

Antonov, daha yüksek faiz oranlarının ve bunu takiben tüketici talebindeki düşüşün devreye girebileceğini söyledi.

Başka bir faiz oranı artışı beklentisi de Rus para birimini destekliyor. Merkez Bankası Temmuz ayından bu yana 550 baz puan faiz artırdı ve ekonomistler 27 Ekim'deki bir sonraki toplantıda yüzde 13'ten bir artış daha bekliyor.

Rusya'nın ana ihracatı için küresel bir gösterge olan Brent ham petrolü yüzde 0,3 düşüşle varil başına 91,89 dolardan işlem gördü, ancak hala 2023'ün en yüksek seviyelerine yakın.

Rus hisse senedi endeksleri karışık seyretti.

Dolar cinsinden RTS endeksi yüzde 0,3 artışla 1.084,2 puan oldu. Ruble bazlı MOEX Rusya endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 3.264,4 puan oldu.